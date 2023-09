Giuliacci, quando torna il caldo anomalo: meteo impazzito

23 settembre 2023 a

Nella previsione meteo per la fine di settembre, tra pioggia e possibile ritorno del caldo, non manca qualche sorpresa. Stando a quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, il tempo infatti vedrà l'estate provare ancora a contendere la scena all'autunno, che però rispetto alle ultime settimane proverà a farsi più invadente, in attesa di una più decisa svolta autunnale attesa per gli inizi di ottobre. Le novità rispetto alle proiezioni dei giorni passati non mancano.

L' intensa perturbazione che nel fine settimana attraverserà l'Italia lascerà un'atmosfera instabile. In alcune zone del Paese, all'inizio della prossima settimana sono attesi acquazzoni e temporali . Tra lunedì e martedì si formeranno ancora numerosi temporali al Sud, localmente anche di forte intensità. In Abruzzo e Molise si esauriranno già nella giornata di lunedì. Il resto d'Italia godrà invece di prevalenza di bel tempo. Al Sud la situazione diventerà gradualmente più stabile tra mercoledì e giovedì, con piogge via via meno diffuse e insistenti. Negli ultimi giorni della settimana il sole tornerà a splendere praticamente in tutta Italia.

Guarda qui il video del colonnello Giuliacci sulle previsioni del tempo

In questo fine settimana i venti freschi faranno calare ovunque le temperature e smorzeranno il caldo anomalo anche al Sud, dove addirittura le temperature potrebbero scendere al di sotto delle medie stagionali. Una svolta che lascerà spazio a un inizio di settimana con temperature vicine alla norma in tutta Italia. Ma già a metà settimana le temperature torneranno a salire e sulla penisola si affaccerà di nuovo un po' di caldo anomalo. Le temperature insolitamente alte si registreranno soprattutto al Nord .