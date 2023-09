Rita Dalla Chiesa asfalta Saviano: "Impara a far funzionare il cervello!"

26 settembre 2023 a

Roberto Saviano? Anche quando le circostanze richiederebbero toni ben diversa non riesce proprio a resistere al dolce richiamo dei riflettori. Come in occasione della morte del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. L'autore di Gomorra ha affidato al social di Elon Musk la sua riflessione da vero intenditore sul popolo italiano: "Matteo Messina Denaro (1962-2023), assassino. Il boss è morto, l’Italia continua a essere un paese a vocazione mafiosa".

L'attacco - vergognoso rivolto a 60 milioni di italiani non è certamente passato inosservato. Rita Dalla Chiesa, figlia di quel Generale brutalmente assassinato da Cosa Nostra, si è scagliata contro lo scrittore napoletano. "Saviano deve imparare a misurare le parole, deve imparare a far funzionare il cervello - tuona la deputata di Forza Italia - deve imparare a non voler essere per forza sempre sui giornali o sui social. Il signor Saviano deve imparare ancora tante cose. Quello che ha detto è una cosa vergognosa. Noi non siamo un Paese mafioso. Noi siamo un Paese che ama la legalità, che vuole vivere nella legalità. Che lotta per la legalità. Lottasse anche lui per la legalità. Non basta andare in televisione a presentare libri“.

Anche il popolo del web lo ha duramente contestato, sentendosi offeso dalle sue parole. “La maggioranza degli italiani è perbene”, scrivono alcuni su X. Ma c'è chi, mettendo in luce le sue contraddizioni, lo sbugiarda: "Quanto guadagna in libri ed audiolibri da un Paese a vocazione mafiosa? - si domanda un utente sui social - Perché se fanno schifo le persone dovrebbe fare schifo il guadagno che arriva dalle stesse persone!".