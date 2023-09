Campi Flegrei, terremoto nel Napoletano: la scossa più forte da 39 anni

27 settembre 2023 a

a

a

"Svegliati c'è una scossa!". Così Napoli e la sua provincia si sono svegliate questa notte. La gente è scesa in strada per alcune scosse dello sciame sismico che da qualche settimana interessa la zona dei Campi Flegrei. Quella di questa notte è stata la più forte degli ultimi 39 anni. Come informa il sito dell'Ingv, l'epicentro è stato nei Campi Flegrei e la magnitudo è 4.2. Il sisma è stato rilevato a 3 chilometri di profondità. La Protezione civile, con un tweet, informa che "dalle prime verifiche non risultano danni segnalati".

"Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l'INGV. La scossa é stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche", ha comunicato sui social all'alba il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. Su quanto accaduto sono arrivare anche le parole del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: "È assolutamente comprensibile la paura. Ma voglio darvi un primo dato importante. Ad un’ora dalla scossa, non registriamo, qui a Bacoli, danni a cose e persone. In più, ho già contattato le istituzioni scientifiche, che riconducono usati fenomeno allo sciame sismico in corso. È iniziato ieri mattina. E durerà ancora. Lavoriamo per voi, con voi, giorno e notte. Resterò sempre qui ad informarvi, aggiornarvi". La situazione pare sia tornata sotto con