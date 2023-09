Mario Giuliacci, temperature fuori dagli schemi e fenomeni estremi: il grafico svela cosa sta per accadere

29 settembre 2023 a

a

a

Un settembre quasi estivo quello che stiamo vivendo, con temperature che grazieranno l'Italia anche nel weekend. Sabato e domenica, rispettvamente il 30 e il primo ottobre, la presenza dell’anticiclone coprirà gran parte del bacino mediterraneo portando con sé un clima ancora piacevole. Si tratta - fanno sapere i meteorologi di Mario Giuliacci - di una fase anomala e calda per il periodo in cui siamo. Grazie ai cieli sgombri da nubi, infatti, avremo un aumento delle temperature a partire dalla giornata di sabato.

Domenica addirittura si raggiungeranno anche i 30°C in Pianura Padana, Isole Maggiori e aree interne delle regioni tirreniche. In città come Firenze e Roma le temperature massime potranno arrivare fino a 32°C. E settimana prossima? L'alta pressione sarà ancora la vera protagonista, portando - dalla giornata di lunedì 2 ottobre - a una stabilità estrema con sole e temperature estive. Assenti dunque precipitazioni e condizioni tipicamente autunnali che sarebbero invece più normali rispetto al mese in cui ci troviamo.

"Temporali e freddo? Cosa accadrà tra poco": Giuliacci stravolge le previsioni

In ogni caso non si esclude una svolta alla fine della prossima settimana, quando sul Mediterraneo potrebbero giungere correnti fredde spinte dalla depressione presente sul Nord Europa. A causa della differenza termica tra le masse d’aria in risalita da Sud e quelle più fredde atlantiche, potremmo assistere a fenomeni intensi e violenti. A essere maggiormente colpite la fascia adriatica e le regioni del Nord-Est, con conseguente calo delle temperature.