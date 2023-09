Castelfiorentino, l'ex marito di Klodiana Vefa si è tolto la vita

30 settembre 2023 a

Alle 4 del mattino tutto era finito. Quell'uomo che ha ucciso la moglie, Klodiana Vefa, si è tolto la vita. Il suo corpo è stato ritrovato in una zona isolata di San Casciano. L'uomo, Alfred Vefa, ha deciso di porre fine alla sua vita sparandosi un colpo di pistola. Dopo aver massacrato la sua ex moglie ha deciso di faral finita. Gli inquirenti hanno faticato a trovarlo perché l'auto è stata ritrovata in un lugo diverso da dove poi è stato trovato il corpo senza vita di Alfred Vega.



All'interno dell'abitacolo dell'auto i militari non hanno trovato biglietti ma solo il cellulare che è stato sequestrato per capire quali sono i motivi che hanno portato l'uomo ad un gesto simile. L'arla per togliersi la vita è la stessa usata per uccidere l'ex moglie. Gli investigatori adesso dovranno capire come Alfred Vefa si è procurato quell'arma. Sui social di lui ci sono poche tracce. Ma c'è stato un tempo in cui pubblicava foto con l'ex moglie.

Klodiana uccisa a colpi di pistola: caccia all'uomo in Toscana, chi è il sospettato

Foto che poi da pubbliche però sono diventate private, un segnale della rottura tra i due. Lui, un muratore che frequantava il bar vicino all'abitazione che condivideva con la moglie, ha messo fine alla vita di Klodiana in preda a un raptus omicida, non accettava la fine della loro storia. Klodiana è l'ennesima vittima di questa scia di sangue che da tempo porta alla ribalta delle cronache donne ammazzate dopo una separazione o un divorzio. Alfred sarebbe stato molto legato ai suoi due figli di 17 e 14 anni. A Castelfiorentino vive anche il fratello Artan che però non vuol parlare a lungo del fratello e al Corriere Fiorentino ha rivelato: "Sono due anni che non ho più rapporti con lui e la sua famiglia".