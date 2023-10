Aprilia, muore folgorato mentre si fa la barba con il rasoio elettrico

01 ottobre 2023 a

a

a

Tragico incidente domestico per un giovane uomo di Aprilia, morto folgorato mentre si stava radendo la barba con un rasoio elettrico nel bagno di casa. Con ogni probabilità i fili elettrici scoperti, consumati dal tempo, hanno consentito il passaggio fatale di corrente. È morto così, riporta Aprilia News, un uomo di 31 anni del comune pontino. È accaduto nella serata di venerdì. Immediati i soccorsi che purtroppo non hanno potuto salvare il giovane.

I "gretini" ora se la prendono pure col golf: Roma, assalto alla Ryder Cup, finisce male

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe inavvertitamente toccato con la mano un filo elettrico scoperto. "A quanto si è appreso il cavo di alimentazione del piccolo elettrodomestico era rovinato dall'uso all'altezza della spina, cosa che può accadere quando si arrotola il filo dopo l'utilizzo. In quel punto il filo elettrico era senza protezione e con ogni probabilità nel togliere la spina l'uomo lo ha toccato proprio in quel punto con il rasoio ancora in funzione ed è rimasto folgorato. Il salvavita del quadro elettrico non è scattato", si legge sul sito Leggo.it. Insomma, si sarebbe trattato di una tragica fatalità

Subito sono stati chiamati i medici del 118 e i carabinieri, ma nonostante l'intervento dei soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare.