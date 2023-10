Mestre, autobus giù dal cavalcavia: è strage. "Blackout" dell'autista: tragica ipotesi

04 ottobre 2023 a

Forse un malore dell'autista la causa del tragico incidente di Mestre in cui hanno perso la vita 21 persone. Poco dopo le 19.30 di martedì un autobus-navetta elettrico che riportava turisti per la maggior parte tedeschi e ucraini nel loro campeggio Hu di Marghera dopo una gita a Venezia è precipitato giù dalla rampa del cavalcavia Rizzardi prendendo fuoco dopo un volo di dieci metri.

Delle vittime, tra le quali lo stesso autista è l'unico italiano, 19 sono decedute sul posto mentre altre due dopo il ricovero in ospedale. Tra i morti risultano anche due bambini e un'adolescente. Il bilancio della sciagura purtroppo potrebbe assumere dimensioni ancora più gravi di quelle attuali, in quanto dei 15 feriti, tra cui altri due bambini e due adolescenti, cinque risultano in gravissime condizioni. La procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo d'inchiesta, per ora contro ignoti.

Sul posto si è recato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato di "dinamica incomprensibile". Anche se le cause del disastro sono in via di accertamento, una delle piste che al momento sembrano tra le più plausibili sarebbe proprio quella di un malore che potrebbe aver colto il conducente, il quarantenne trevigiano Alberto Rizzotto, che i colleghi sconvolti hanno subito definito "sconvolto". L'incidente non sarebbe dovuto alla stanchezza del guidatore, entrato in turno 90 minuti prima.

La ricostruzione potrebbe essere avvalorata da un video, adesso al vaglio degli inquirenti, in cui si nota che il mezzo arriva, rallenta, frena ed è quasi fermo quando sfonda il guardrail: una dinamica apparentemente compatibile proprio con quella di un improvviso "blackout fisico" dell'autista. Il sindaco Brugnaro, parla di "immane tragedia che ha colpito la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell'autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole". Immediato il messaggio della premier Giorgia Meloni: "Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici".