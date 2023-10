Meteo, "un tempo molto grigio": le desolanti previsioni di Paolo Sottocorona

04 ottobre 2023 a

"Piogge al nord, soprattutto sulla fascia più settentrionale e fra Liguria ed Emilia Romagna": queste le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 4 ottobre, del meteorologo Paolo Sottocorona su La7. L'esperto ha spiegato che in qualche zona ci saranno nuvole e nebbia, mentre la situazione meteo sarà nettamente migliore al sud. Questo perché la "partita" tra l'anticiclone e la perturbazione proveniente dall'Atlantico sarebbe finita in pareggio.

Cosa succede invece domani, giovedì 5 ottobre? "Non c'è un cambiamento - ha spiegato Sottocorona - nel senso che non c'è un peggioramento del tempo né un miglioramento: restano molte nuvole, le piogge al nord e se andiamo molto in quota anche nevicate" sulle Alpi. Si tratta, però, di precipitazioni limitate: "Sostanzialmente è un tempo molto grigio". Mentre nella giornata di venerdì 6 ottobre il tempo potrebbe migliorare anche al nord e nelle zone del centro, fino al sud. Con qualche pioggia prevista solo fra Calabria e Sicilia.

Secondo il meteorologo, comunque, stiamo assistendo a "un passaggio verso l'autunno molto blando". Nessun ribaltone, nessun cambiamento brusco. Solo un ingrigimento lento e progressivo del tempo. Per quanto riguarda le temperature, invece, i valori sono già scesi e continueranno a calare anche nei prossimi giorni.