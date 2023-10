Mario Giuliacci, "conseguenze sconcertanti": cosa si abbatterà sull'Italia

03 ottobre 2023 a

a

a

Le ultime previsioni meteo su ottobre sentenziano ancora una volta un mese anomalo. Secondo quanto riportato dal colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , "sono davvero negative, per non dire sconcertanti. Sappiamo bene che dovrebbe essere un periodo ricco di perturbazioni e di piogge generose e diffuse, ma quest'anno sembra davvero non esserci uno sblocco nella prima metà del mese".

Tanto per cambiare, ancora una volta avremo un mese soleggiato e caldo. E ciò avrà sicuramente delle consegunze negative sugli ecosistemi. Basti pensare ai ghiacciai. Fa caldissimo in quota, letteralmente come in piena estate. Per noi esseri umani non è un clima a tutti gli effetti estivo solo grazie alla radiazione solare più debole e alle lunghe notti. Nottetempo, di fatti, fa abbstanza fresco ma solo in confronto a quello che percepiamo di giorno. Nelle ore centrali, infatti, è tutt'altro che ottobre: si può stare tranquillamente in maniche corte e pantaloncini.

"Conseguenze per tutta Europa": Mario Giuliacci, l'anomia-meteo che sta per travolgerci

In molte realtà italiane torna anche il problema della siccità. L’estate appena trascorsa è stata piovosa solo in alcune zone d'Italia, soprattutto al settentrione. Ma solo grazie a fenomeni meteo violenti che hanno portato precipitazioni anche esagerate e concentrate in poco tempo. In diverse aree del meridione, invece, ha piovuto pochissimo e l'ultimo peggioramento non ha certo cambiato le carte in tavola. Servirebbero rovesci più abbondanti e continui nel tempo. "Al momento, spiega Giuliacci, non si vedono nemmeno col binocolo".

Ecco quando il freddo si abbatte sull'Italia: Giuliacci vuota il sacco