Paolo Sottocorona ribalta il meteo: "L'Italia è circondata", cosa accadrà

Nel corso dell'edizione di ieri, lunedì 2 ottobre, del Tg La7 , Paolo Sottocorona ha descritto cosa succederà sulla nostra Penisola nelle prossime ore. Il meteorologo del telegiornale della rete televisiva di Urbano Cairo ha messo in evidenza che dominante è e sarà l'anticiclone che sta attraversando il Mediterraneo in queste ore. Il che significa, molto semplicemente, aria calda e tempo stabile quasi ovunque. O ttimo clima su tutto il nostro Paese.

"L'Italia è circondata da un anticiclone - sostiene Sottocorona su La7 - Per questo nelle prossime ore ci sono e ci saranno pochissime nuvole . Ma non è un anticiclone africano altrimenti...vabbè ho una battutaccia ma ve la risparmio. Comunque il centro dell'anticiclone è sui Balcani. Per quanto riguarda il tempo martedì ci sarà qualche nuvola in più da nord. Insomma non sarà come oggi ma molto simile". E, in effetti, le sue previsioni si sono rivelate veritiere.

Ma domani, mercoledì 4 ottobre, il quadro potrebbe cambiare. Anche se il meteo rimarrà in linea con il bel tempo di questi giorni. "Mercoledì, invece, qualche cosa succederà - spiega il meteorologo - e ci sarà qualche moderata precipitazione . In ogni caso, al centro-sud il tempo si manterrà sempre stabile. Mari calmi quasi ovunque perché i venti saranno moderati. Temperature che, in alcune aree, sfioreranno i 30 gradi. Nelle regioni meridionali - conclude Sottocorona - si manterranno tra i 24 e 26 gradi".