Mario Giuliacci, "situazione grottesca": meteo, scenario senza precedenti

06 ottobre 2023 a

a

a

“Grottesca”, così il team di Mario Giuliacci ha definito la situazione climatica che sta investendo l’Italia e gran parte dell’Europa. Sono passate due settimane e dell’autunno non vi è la benché minima traccia: mancano le piogge di stagione, ma soprattutto le temperature, che sono ancora prevalentemente estive. Anche chi non è esperto di meteorologia e cambiamenti climatici si è reso conto che stiamo vivendo una situazione anomala, che potrebbe comportare effetti tutt’altro che benefici. Sole e caldo non dovrebbero caratterizzare queste giornate, ma fino a quanto si andrà avanti così?

"Queste due settimane sono compromesse": Giuliacci, l'inferno sull'Italia

Dare una risposta sicura è difficile anche per gli esperti: “Non si vede una data certa della fine di questa situazione così grottesca”, ha ammesso il team di Mario Giuliacci. E così non resta che vivere alla giornata e stare a vedere che succede. Intanto le previsioni del fine settimana non lasciano presagire nulla di buono: “Tornerà incontrastata l’alta pressione - ha scritto Elena Rava sul sito di Giuliacci - con temperature pienamente estive. L’autunno deve ancora aspettare ma sembra che da metà ottobre si possa aprire una probabile finestra atlantica. Una situazione climatica anomala ha caratterizzato l’inizio di ottobre che sta proseguendo ancora all’insegna dell’anticiclone”.

Mario Giuliacci, "le tre fasi meteo" e la data-chiave del 17 ottobre: cosa accadrà

“Per il bacino Mediterraneo - ha aggiunto - si parla di temperature anche di 10 gradi oltre le medie del periodo, quindi si tratta di un quadro tipicamente estivo, con ondate di caldo e zero termico oltre i 4000 metri”. Nel fine settimana avremo quindi un rafforzamento dell’anticiclone, che comporterà sole e caldo lungo tutta la penisola. Addirittura tra sabato 7 e domenica 8 verrà raggiunto il picco, con le temperature massime che si aggireranno attorno ai 30 gradi, specialmente in Pianura Padana tra Emilia Romagna e Veneto e nelle regioni tirreniche.