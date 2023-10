Mario Giuliacci, l'inferno sull'Italia: "Due settimane compromesse"

06 ottobre 2023 a

Mario Giuliacci spiega cosa sta succedendo davvero sul fronte meteo. Il colonnello sul suo sito meteogiuliacci.it fa il punto della situazione e spiega le sorprese che ci riserva questo ottobre caldo e soleggiato. A quanto pare il trend è già attivo da qualche anno: i mesi di ottobre e novembre, soprattutto sulla Pianura padana sono diventati meno piovosi e meno freddi. Un cambiamento radicale rispetto al passato, sottolinea Giuliacci. Ma non finisce qui. Il ribaltone riguarda anche le temperature e il caldo di questi giorni con massime che al Nord, ad esempio, sono fisse intorno ai 25 gradi.

Un dettaglio da non sottovalutare. E Giuliacci spiega così quanto accaduto: in sostanza, secondo l'esperto, in passato era l'anticlone, in questo periodo, a chiedere "permesso" alle perturbazioni, adesso il quadro si è rovesciato. Sono proprio le piogge e le temperature rigide a dover trovare spazio in mezzo all'anticiclone. Di norma in questi mesi avevamo una fase asciutta tra due fasi piovose. Adesso assistiamo all'esatto contrario.

Poi, guardando alle previsioni, a quanto pare le prime due settimane di ottobre (forse anche la terza) sarebbero "compromesse": infatti non si vede all'orizzonte l'arrivo di un'ondata di piogge davvero intense. Una condizione che di fatto ci accompagnerà per tutto il mese in corso e non è escluso che novembre, con la consueta estate di San Martino, possa essere caldo tanto quanto ottobre. Insomma le temperature resteranno a livelli sopra la media stagionale sia sul fronte della massime che su quello delle minime. Una circostanza chiara: l'autunno può ancora aspettare. A quanto pare il ritorno delle precipitazioni potrebbe scattare nella seconda parte di novembre. Staremo a vedere...