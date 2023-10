Meteo, la follia di domenica 8 ottobre: ecco quali saranno le temperature

07 ottobre 2023 a

Il caldo in Europa sembra ancora molto lontano dalla parola fine. L'anticiclone africano, chiamato dagli esperti "Apollo", continua inesorabile la propria rimonta. Il fenomeno climatico hai ormai raggiunto Spagna, Francia e Inghilterra con temperature minime all'alba più vicine al mese di agosto che a quello di ottobre. Il nostro Paese non è ancora stato raggiunto dalle correnti più calde ma prestò la situazione dovrebbe cambiare: entro domenica, infatti, ci finirà dentro.

Secondo le previsioni dei meteorologi di 3BMeteo, un ulteriore aumento delle massime rispetto quelle già anomale di oggi con la possibilità che domenica 8 ottobre su molte zone del Nord, soprattutto Nordovest, Lombardia ed Emilia Romagna si possano battere dei record storici. Ma farà caldo anche al Centro e al Sud con valori diurni che potranno superare i 30°C. La nuova settimana poi vedrà un ulteriore rialzo al Centro Sud mentre ci sarà un leggero ridimensionamento al Nord. Poi ancora caldo anomalo fino alle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 ottobre quando una perturbazione proverà a scendere gradualmente di latitudine verso l'Italia.

Sensibile e ulteriore aumento al Centro Nord con valori fino a 32/33°C sulla bassa pianura padana. Le massime supereranno i 30°C anche in Toscana, Lazio, Campania e localmente su Puglia e Sardegna. Farà caldissimo anche in montagna: sulle Alpi alla quota di 1500m si potranno tranquillamente superare i 20°C. in questi contesti ci saranno anche 15°C sopra la media.