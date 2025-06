Meteo, grandinate estreme a giugno: dove e quando

L'inizio di giugno 2025 si conferma all'insegna dell’instabilità meteorologica: l’Italia si ritrova divisa tra l’avanzata dell’anticiclone africano e il ritorno di forti temporali, in particolare al Nord. Le proiezioni dei modelli meteo delineano un quadro potenzialmente critico, in linea con quanto già osservato negli ultimi anni sul territorio nazionale.

Nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 4 giugno, le condizioni meteo si faranno particolarmente dinamiche: secondo quanto prospettato dagli esperti di 3bMeteo.com, l’ingresso di correnti instabili provenienti dall’Atlantico entrerà in contatto con un’atmosfera satura di calore e umidità residui delle recenti ondate di calore africano. Questo mix rappresenta il contesto perfetto per la formazione di celle temporalesche di forte intensità, capaci di svilupparsi fino a 8-10 chilometri di altezza e di scaricare al suolo grandinate (con chicchi fino a 2-3 centimetri) e raffiche di vento che potrebbero superare i 60 chilometri orari. Le zone più esposte saranno quelle alpine e le pianure limitrofe, in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.