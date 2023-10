Siracusa, inversione folle e lite tra automobilisti: finisce a sprangate

08 ottobre 2023 a

Immagini brutali, quelle che arrivano direttamente da Siracusa e stanno viaggiando alla velocità della luce sui social. Immagini di una rara violenza che si consuma in strada, in seguito a una (pericolosa) lite tra automobilisti.

Nel video in questione si vede infatti un'auto bianca fermarsi ad un stazione di servizio a Targia, a nord di Siracusa. Peccato che quando il conducente riparte, invece di immettersi nella carreggiata del corretto senso di marcia, si produce in un'inversione. Dunque attraversa la strada, attraversa i divisori mobili e tenta in modo pericolosissimo di immettersi nel traffico che procede in senso opposto.

Ed è a questo punto, di fronte a questa manovra, che il conducente di una seconda auto, una vettura scura, cerca di bloccare il veicolo, riuscendoci. Poi apre la portiera, scende, apre il bagagliaio e brandisce una spranga. A quel punto inizia a colpire con violenza l'auto bianca che aveva effettuato l'inversione, la quale auto però riesce a divincolarsi e a fuggire in direzione opposta.