Cari professori, da che parte state?

L’università di Milano ha cancellato un dibattito su Israele, previsto per il 7 maggio, una discussione sulla «unica democrazia del Medio Oriente» (la cristallina verità). Cosa è successo? Incombe la minaccia dei nuovi antisemiti, gli utili idioti di Hamas, di Hezbollah, dell’Iran. Non è una gran novità, da mesi la gazzarra è in corso, negli atenei sfilano le majorette dei nemici della democrazia.

Invece di organizzarsi e difendere il bene supremo, la libertà di espressione, sul ponte della Statale sventola la bandiera bianca. È un caso pietoso di debolezza dello spirito, quando la parola arretra, la violenza avanza.