Meteo, questa volta è finita davvero: quando arriva il freddo

L'estate, direbbe qualcuno, sta (davvero) finendo . Il caldo anomalo a cui, negli ultimi mesi, ci eravamo ormai abituati lascerà spazio al freddo, condizione climatica più adatta alla stagione autunnale. Le temperature resteranno alte ancora per qualche giorno, poi ci saranno il calo e le piogge. Come riporta 3BMeteo, l'anticiclone africano rimane la figura protagonista a inizio settimana sull'Europa centro-meridionale, abbracciando anche l'Italia. Sulla nostra penisola il tempo si manterrà stabile anche nei prossimi giorni, ma soprattutto le temperature rimarranno molto superiori alla norma, pur perdendo qualche grado giorno dopo giorno, soprattutto al Nord. Le condizioni si presenteranno spesso soleggiate nei prossimi giorni, anche se qualche disturbo nuvoloso giungerà a carattere locale.

Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre si noterà una maggior presenza di foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino sulla Val Padana centro-orientale, nubi basse sulla costa ligure ma inizialmente anche sulle zone interne della Toscana, seppur in questo caso in dissolvimento in giornata. Qualche annuvolamento atteso sulle coste del basso Tirreno, tra Campania meridionale e Calabria. Le temperature perderanno alcuni gradi al Nord, seppur con locali picchi di 30°C, mentre rimarranno pressoché stabili sul resto d'Italia e risulteranno ovunque molto superiori alle medie.

Tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre l'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia, con gli unici disturbi rappresentati dalla presenza di nubi basse in Liguria, al mattino anche sulle zone interne toscane, con alcune nebbie sulla Val Padana orientale. Da segnalare lo scorrimento di velature e stratificazioni alte al Nord Italia e qualche addensamento che si attarderà sulle regioni del basso Tirreno. Le temperature non subiranno variazioni e si manterranno molto superiori alla norma.