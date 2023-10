Mirandola, "ebrei del ca***": la vergogna, strappano la bandiera di Israele dal municipio

10 ottobre 2023 a

Come sempre accade in Italia, di fronte a eventi di portata mondiale il Paese si spacca in due fazioni. Era successo dopo l'invasione della Russia in Ucraina, con chi si schierava a spada tratta a fianco di Volodymyr Zelensky e chi, invece, difendeva le "ragioni" di Vladimir Putin.

Ora con l'attacco terroristico di Hamas al popolo israeliano sembra di rivivere la stessa scena. Complice forse un certo antisemitismo che, nonostante le grandi rivendicazioni di "antifascismo" di alcuni settori della nostra società, alberga ancora in molte persone. Quasi tutte le istituzioni italiane hanno confermato il sostegno allo Stato d'Israele, esibendo bandiere nei municipi. Ma non tutti hanno accolto di buon grado la nobile iniziativa di alcuni comuni.

In un comunicato ufficiale, il Municipio di Mirandola ha reso noto di come: "nella notte fra lunedì 9 Ottobre e martedì 10, sia stata sottratta da ignoti la bandiera dello Stato di Israele issata nel pomeriggio di ieri quale testimonianza di vicinanza a un popolo colpito dal violento attacco terroristico, rivendicato dal fondamentalismo di matrice islamica". Il comune italiano ha anche sottolineato come: "l'esposizione della bandiera rappresenta un atto voluto dall’Amministrazione Comunale, nella contestuale speranza che possano dissiparsi - il prima possibile - i crescenti venti di guerra dal medio oriente".

La civiltà del diritto contro quella dei soprusi: Israele-Hamas, chi è il vero nemico

Un vero e proprio clima di intimidazione e tensione per i cittadini di Mirandola, confermato anche da diverse decine di commenti minacciosi e antisemiti apparsi sulla pagina Instagram dell’Ente. "Facciamo un attentato al comune di Mirandola", "Ebrei del c***0", "Che qualcuno bruci la bandiera per favore", sono alcuni dei messaggi postati sul profilo social.

Ma il comune di Mirandola non si farà intimidire facilmente: "Un’azione chiaramente intimidatoria che non farà recedere l’Ente", si legge nel comunicato. Già nel pomeriggio di oggi, martedì 10 ottobre, la bandiera dello Stato d'Israele, che è stata brutalmente asportata, sarà ripristinata. E la zona sarà maggiormente presidiata.