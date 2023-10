Meteo, la conferma: l'ultimo weekend di caldo rovinato dalla pioggia, ecco dove

12 ottobre 2023 a

a

a

Il clima innaturale sta mettendo a dura prova gli italiani, che hanno assistito impotenti a un clamoroso prolungamento dell’estate. Siamo ormai a metà ottobre e l’autunno ancora non si è presentato, con il sole e le temperature ben al di sopra della media stagionale che la stanno facendo da padrone. In questo fine settimana qualcosa finalmente dovrebbe cambiare: stando a quanto riportano gli esperti di 3BMeteo, sta per verificarsi un riassetto generale dal punto di vista climatico.

“Una profonda saccatura di matrice artico-marittima - si legge nell’ultimo bollettino meteo - scenderà dalla Groenlandia e conquisterà Regno Unito e Scandinavia con fenomeni che potranno essere nevosi anche a bassa quota. Nel contempo l'anticiclone africano inizierà a sfilare verso l'Europa orientale e sul nord Atlantico ci sarà una rimonta anticiclonica che successivamente punterà verso le Isole Britanniche e la Scandinavia”. Tradotto in termini spiccioli, finalmente sta per piovere sull’Italia: si tratterà dei primi rovesci in tutto il mese di ottobre, che finora è stato a dir poco anomalo. A causa degli elevati contrasti termici non sono esclusi temporali anche piuttosto violenti e accompagnati da grandinate.

Mario Giuliacci rivede le stime del crollo termico: meno 15 gradi, una svolta estrema

La giornata di sabato 14 ottobre sarà preparativa dei cambiamenti climatici, con il transito del fronte freddo che è atteso soprattutto a partire da domenica 15. Per quanto concerne le temperature, è previsto un calo ma non così netto da rientrare nella media stagionale: soprattutto al Sud molte regioni faranno registrare ancora un caldo anomalo, con l’anticiclone africano che potrebbe battere gli ultimi colpi anche nel corso della prossima settimana. Insomma, nel weekend che è alle porte finalmente la pioggia tornerà a fare capolino sull’Italia, ma al tempo stesso il clima fuori stagione non cesserà del tutto.