Palermo, gira con un fucile: scatta l'allarme, chi è il folle

Ha girato intorno all'università di Palermo imbracciando un fucile e seminando il panico: la polizia lo ha rintracciato dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. Si trattava di un 50enne con disagi psichici che portava con sé un'arma giocattolo. L'uomo si è aggirato per alcune ore prima nella zona di Palazzo Reale e poi in quella dell'Università, tenendo tra le mani un'arma, che solo in un secondo momento si è scoperto essere un giocattolo.

L'uomo era stato fotografato in corso Tukory, vicino alla cittadella universitaria, tra gli sguardi increduli di automobilisti e passeggeri di un pullman. La sua foto è poi finita sui social. La prima a lanciare l'allarme era stata una studentessa che aveva chiamato la sala operativa della polizia dicendo di avere visto un uomo armato di fucile davanti alla stazione della metro Palazzo Reale-Orleans. A quel punto era scattato l'allarme antiterrorismo con interventi di decine di agenti, motociclisti delle Nibbio, pattuglie delle Uopi e anche un elicottero per sorvolare la zona. Con quello che sta succedendo in questi giorni nel mondo è bastato un uomo con un fucile a scatenare il panico. Sono state decine, infatti, le segnalazioni arrivate alla sala operativa. Una volta individuato dalle forze di polizia, il 50enne non avrebbe nemmeno saputo spiegare dove aveva trovato il fucile. Pare non avesse idea di avere provocato un allarme così forte.