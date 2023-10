Opicina, in 7 in piedi sulla Jaguar. Ira del proprietario: "Perché non mi risarciscono"

14 ottobre 2023 a

a

a

Tutti sul cofano di una Jaguar d'epoca. È questa la scena che si è presentata davanti al proprietario dell'E-Type, che ha visto dal proprio balcone sette ragazzi sul cofano e sul tetto della sua automobile. Chi in piedi, chi disteso, ma tutti con le braccia alzate in segno di festa e lo sguardo rivolto allo smartphone che li stava riprendendo. La fotografia è stata immortalata a Opicina (Trieste). A renderla pubblica lo stesso proprietario che ha stimato i danni dell'auto d'epoca che vale sui 50/80mila euro.

I setti hanno agito nella tarda serata di giovedì 12 ottobre in una strada del centro, mentre il proprietario, un musicista residente a Trieste, stava cenando al ristorante: "A casa l'auto è sempre custodita, ero a cena fuori, due ore al massimo e sono uscito 3 volte a vedere come stavano le cose", ha spiegato l'uomo sui social. Solo successivamente i carabinieri sono riusciti a identificare i baby vandali, ossia tutti ospiti di una struttura per minori non accompagnati poco distante dalla strada dove sono stati fotografati.

"Migranti liberati già spariti. E in caso di reati?": Lega, bomba sulla Apostolico

"Pur sapendo in che struttura sono ospitate le persone nella foto, non c’è nulla da fare per farmi risarcire i danni. Siamo impotenti". Eppure la rabbia è tanta: "I danni sono soprattutto sulla carrozzeria, ma anche il portellone posteriore sembra averne subiti. Dovrò portarla da un professionista".