Firenze, 91enne massacrato per un orologio: nessuno interviene

Scene agghiaccianti a Firenze: un anziano di 91 anni, Gianpaolo Matteuzzi, venerdì scorso è stato malmenato sul marciapiede di via degli Orti Oricellari, pieno centro della città a due passi dalla Stazione di Santa Maria Novella.

L'aggressore è un uomo di colore intorno ai 30 anni, che lo ha strattonato e picchiato per portargli via l'orologio. Il video è finito sui social, e a indignare gli utenti è soprattutto la reazione dei passanti che erano intorno alla vittima. Nessuno di loro ha mosso un dito, sebbene la dinamica dell'azione non lasciasse spazio a dubbi.

"L’indifferenza è ciò che mi fa più male, non riesco a rassegnarmi all’idea che Firenze sia cambiata" , ha spiegato il 91enne, ax atleta di livello nazionale, al Corriere fiorentino. Le immagini sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza di un hotel vicino: dopo essere stato preso a schiaffi, Matteuzzi ha reagito colpendo il delinquente con un sacchetto ma non riesce a impedirgli di strappargli l'orologio dal polso. "Aiuto, mi ha preso l’orologio. Aiuto, fermatelo!", grida l'anziano a chi gli sta intorno, mentre il rapinatore se ne scappa in tutta tranquillità, semplicemente allungando il passo. Tutte intorno a lui, 7 o 8 persone fanno semplicemente finta che nulla sia successo.

Il filmato è finito poi in Questura e alla fine il 91enne è rientrato in possesso dell'orologio: "Era un dono della famiglia Agnelli per i 30 anni di lavoro da dirigente in Fiat e sono immensamente riconoscente alla squadra mobile di Firenze per averlo ritrovato – commenta la vittima –. Resta l’amarezza per l’indifferenza della gente, che in pieno giorno non interviene di fronte a uno scippo".

Una denuncia che chiama in causa i fiorentini, certo, ma anche l'amministrazione comunale targata Pd, sul cui conto grava il peggioramento progressivo della sicurezza cittadina mentre il partito si interroga sul successore del sindaco Dario Nardella, facendo polemiche sul nome del governatore toscano Giani quale possibile candidato.