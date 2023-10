Mestre, bus contro un pilone: è della stessa compagnia dell'incidente del 3 ottobre

14 ottobre 2023 a

a

a

Un incidente impressionante, quello che si è verificato a Mestre nella serata di sabato 14 ottobre. Un autobus di linea, appartenente alla stessa compagnia di quello precipitato undici giorni fa, è andato a sbattere contro un pilastro di un’abitazione. Stando alle prime ricostruzioni, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo elettrico e attraversato la carreggiata. L’uomo è rimasto ferito, mentre quattordici passeggeri avrebbero riportato contusioni lievi: non si registrano vittime.

Forte lo spavento per un incidente che ha subito riportato alla memoria il volo dal cavalcavia che ha causato ventuno morti. Per la seconda volta a essere coinvolto è stato un autobus della compagnia ‘La Linea’ che transitava a Mestre per conto del Comune di Venezia. In seguito a quanto accaduto è stato sospeso cautelativamente il servizio di tutti i bus della compagnia: a comunicarlo è stato Avm, la società di gestione delle tratte di trasporto urbano, che da lunedì metterà a disposizione i propri mezzi per effettuare la sostituzione.

Il risultato dell'autopsia sull'autista del bus di Mestre: perché ora cambia tutto

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e il funzionario di guardia: il mezzo è stato messo in sicurezza, con i soccorsi che sono stati coadiuvati dal personale sanitario del Suem, che ha assistito i passeggeri. Quest’ultimi erano tutti coscienti e sono stati trasferiti negli ospedali di Mestre, Dolo e Mirano per gli accertamenti e le cure del caso.