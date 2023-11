Padova, infiltrato al buffet: calci e pugni, cosa ha mangiato

01 novembre 2023 a

L'imbucato al maxi-buffet scatena la bagarre a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Surreale quanto accaduto in un hotel di via Neroniana domenica sera. La serata mondana ha visto ospite imprevisto e indesiderato un signore che per circa un'ora ha agito indisturbato, aggirandosi tra i tavoli e approfittando del lauto banchetto mangiando e bevendo a sbafo.

Una interpretazione "personale" e furbetta del concetto di all you can eat degenerata ben presto, visto che l'uomo, poi identificato come un cittadino romeno di 53 anni noto alle forze dell’ordine e in Italia senza fissa dimora, ha assunto atteggiamenti molesti a causa dell'alcol, diventando violento e invadente per gli altri ospiti.

Quando qualcuno dei presenti, insospettito dal comportamento del compagno di serata, ha pensato bene di avvisare gli organizzatori e i dipendenti dell'hotel, la situazione è precipitata. Il romeno è stato riconosciuto come un "portoghese seriale", già in passato intrufolatosi nei buffet per approfittare di un bel pasto a scrocco.

Il 112, allertato, ha inviato sul posto i carabinieri del Radiomobile di Abano. Alla vista degli agenti, però, il 53enne ha dato in escandescenze avvicinandosi "con fare minaccioso ai carabinieri di pattuglia e li ha colpiti con calci e pugni", riporta Leggo,it. Lo scontro, fortunatamente, è stato limitato e alla fine il romeno è stato bloccato e reso inoffensivo. Per lui la domenica di festa è finita male: arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.