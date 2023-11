Caprarica accusa: "Chi c'è al governo in Israele", un pesante sospetto

05 novembre 2023 a

In diretta a Stasera Italia nella puntata di domenica 5 novembre la notizia degli avvertimenti dell'Iran all'Italia. A riportarle è l'inviato del programma di Rete 4 che legge: "L'Italia deve preoccuparsi per i suoi soldati in Libano". Il giornalista riporta ad Augusto Minzolini le parole del ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, il quale ha aggiunto che "la guerra si espanderà inevitabilmente, se Israele continuerà con i suoi attacchi contro i civili a Gaza. In Libano e Yemen operano altre forze di resistenza che potrebbero aumentare le loro azioni". Proprio l'inviato della trasmissione precisa che "il contingente Unifil in Libano è formato da circa 1000 italiani".

D'altronde l'avvertimento di Abdollahian al Tg1 è stato chiaro: "Riconosciamo Hamas come legittima forza di resistenza contro l'oppressione del popolo palestinese. Non approviamo l'uccisione dei bambini, ma a Gaza sono già morti migliaia di bambini palestinesi e anche questo è disumano. Il 7 ottobre Israele è crollato: è crollato il suo sistema di sicurezza e politico. Resta soltanto la sua potenza militare che è manovrata dagli americani". Da qui un'altra frecciata all'Italia che "dovrebbe fare pressione sugli Stati Uniti per ottenere un immediato cessate il fuoco. Altrimenti il conflitto esploderà".

Poi, a prendere la parola a Stasera Italia è Antonio Caprarica. È lui a dire che "abbiamo al governo in Israele un partito che fa il male di Israele". A suo dire si tratta di un partito che "ha colonizzato gran parte della Cisgiordania e sta sabotando da lustri ogni possibile soluzione basata sui due popoli e i due stati".