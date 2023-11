Stasera Italia, Valditara chiama in diretta: "Sono molto preoccupato", è massima allerta

04 novembre 2023 a

Giuseppe Valditara interviene in diretta a Stasera Italia. Accade nella puntata di sabato 4 novembre su Rete 4, dove si parla del conflitto tra Israele e Hamas. "Sono molto preoccupato e colgo anche nel dialogo costante con la comunità ebraica una crescente preoccupazione: non si sarebbe mai pensato, a distanza di tanti anni dalla fine della II Guerra mondiale, di rivivere situazioni così drammatiche e di scorgere un odio crescente, non soltanto nei confronti di Israele, ma anche un vero e proprio antisemitismo". Le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito arrivano nel giorno in cui a Milano sono scesi in piazza manifestanti pro-Palestina. Qui però non sono mancati cori come "Israele tirannia".

Ecco allora che, interpellato da Augusto Minzolini sull'esistenza di un sentimento antisemita che sta affiorando anche in Italia, Valditara non attende a rispondere: "Sono sotto gli occhi di tutti alcune manifestazioni molto dure che non si sono limitate semplicemente a difendere i diritti del popolo palestinese, ma hanno addirittura auspicato una distruzione di Israele, alcuni cori e minacce riportate dai quotidiani nelle manifestazioni di Milano e Roma, l'invito a bruciare Tel Aviv, tante manifestazioni che sono sempre più inquietanti, tante manifestazioni di odio che si possono definire manifestazioni antisemite".

Lo stesso Valditara ha partecipato all'evento organizzato nel capoluogo lombardo dalla Lega, quello per "la difesa dell'Occidente e delle libertà". "La cultura del rispetto verso la vita, la libertà, la dignità e la sicurezza di ogni essere umano deve partire dalla scuola - sono state le sue parole -. Non ci può essere spazio nelle nostre scuole per prediche o pratiche di violenza, discriminazione e odio".