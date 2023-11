Mario Giuliacci, clamoroso a novembre: sorpresa-meteo, ecco cosa ci aspetta

06 novembre 2023 a

a

a

Sarà un novembre "nella norma". Con un clima tipicamente autunnale, freddo ma non troppo, con qualche giornata mite, e la neve solo a certe altitudini. "Dopo un ottobre assai anomalo, novembre sembra rientrato nei binari della normalità e le proiezioni dei modelli danno chiare indicazioni su quanta neve e quanto freddo arriveranno nelle prossime settimane", scrive Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo.

"Le mappe meteo più aggiornate infatti descrivono un mese in cui le temperature, tra alti e bassi, continueranno a oscillare attorno a valori normali per il periodo", sottolinea il meteorologo. Insomma, "salvo qualche timido assaggio", non è prevista "nessuna fuga in avanti verso l'inverno, ma neppure lunghi periodi di caldo anomalo e, al massimo, qualche singola giornata insolitamente mite. Un mese quindi tipicamente autunnale, in cui di conseguenza anche la neve si ritaglierà gli spazi tipici di questa stagione", prosegue Giuliacci.

"State lontani dalle coste, pericolo elevatissimo": bollino nero in Liguria, terrore per la mareggiata

Per quanto riguarda le perturbazioni, "continueranno ad attraversare con normale regolarità la nostra Penisola, e in alcuni casi le piogge potrebbero risultare di nuovo violente", avverte Giuliacci.

Quanta neve cadrà? "La situazione meteo così delineata promette nuove nevicate, a tratti anche piuttosto abbondanti, sulle zone alpine, sempre però in generale al di sopra di 1500 metri", specifica l'esperto. E attenzione al Centro-Sud, perché "appena dopo la metà del mese è infatti probabile una veloce irruzione di aria più fredda e una breve fase quasi invernale, con nevicate fino a quote relativamente basse, oltre che sulle Alpi, anche sull'Appennino.