Meteo, improvviso peggioramento: raffiche di vento e tempesta nelle prossime ore

L'Italia è al centro di una nuova forte perturbazione atlantica. Dopo la breve tregua di metà settimana, avverte il sito di 3bmeteo,it, "dalla Francia un nuovo fronte sta raggiungendo la nostra penisola a partire dalle regioni di Nordovest, Toscana e Sardegna, dove sono riprese alcune piogge sparse che nel mattino di oggi", giovedì 9 novembre, "risultano un po' più frequenti su alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale. Condizioni stabili interessano invece il resto d'Italia, mentre la perturbazione sta però avanzando verso est e domani coinvolgerà anche parte delle regioni meridionali.

Giovedì 9 novembre - Al Nordovest le piogge si intensificheranno dal pomeriggio sulla Liguria Levante e si estenderanno al resto del Settentrione, intensificandosi in serata su Lombardia, ovest Emilia e poi anche in Veneto. Sempre in serata fenomeni temporaleschi sul Levante Ligure. Fenomeni più deboli invece in Piemonte, in esaurimento la sera da ovest. Neve sulle Alpi dai 1000/1200 metri.

Al Centro peggioramento in Toscana con piogge in intensificazione in giornata e fenomeni che diverranno anche temporaleschi in serata, localmente forti sulle aree centro-settentrionali. Inizialmente più soleggiato sulle altre regioni, ma tra il pomeriggio e la sera peggiora sull'alto Lazio con piogge in intensificazione in serata e in estensione al resto della regione, Umbria e interne marchigiane. Neve sull'Appennino fino a 1800 metri in serata.

Al Sud tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento sparso sulle regioni tirreniche. In serata aumentano le nubi in Campania, alta Calabria e ovest Sicilia con qualche pioggia. In Sardegna a tratti instabile per buona parte della giornata con qualche piovasco, peggioramento ulteriore in serata con rovesci e temporali sul settore occidentale. Venti in graduale rinforzo tra sudovest e sud-sudest sui bacini centro-settentrionali.

Venerdì 10 novembre - Al Nord schiarite su Nordovest, Lombardia, ovest Emilia e ovest Veneto, ma ancora qualche nevicata debole sulle Alpi occidentali dai 1500 metri. Instabile sull'estremo Nordest con piogge e rovesci anche temporaleschi sul Friuli, in estensione entro sera alle coste venete e alla Romagna.

Al Centro iniziali schiarite sulle coste tirreniche, nuvoloso sin dal mattino sulle zone interne, Umbria e Marche con piogge intermittenti. In giornata instabilità in aumento su tutto il versante tirrenico con piogge e temporali più frequenti e intensi dapprima in Toscana, in serata anche su tratti del Lazio. In serata qualche piovasco in arrivo anche sull'Abruzzo. Neve sulle vette appenniniche dai 1900 metri.

Al Sud instabile al mattino sulle regioni peninsulari con piogge e temporali già presenti sul versante tirrenico, specie in Campania. In giornata qualche rovescio in estensione fino alla Calabria, specie tirrenica, più asciutto e soleggiato sul versante adriatico e su quello ionico. Poco o parzialmente nuvoloso in Sicilia. In Sardegna piogge e temporali dal pomeriggio sulle zone occidentali, in estensione verso est. Venti tesi o forti da ovest-sudovest.