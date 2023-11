Mario Giuliacci, un autunno estremo: meteo, l'inquietante verdetto dei modelli

08 novembre 2023 a

I nostri nonni bollavano come "pazzerello" il mese di marzo per via del repentino cambio del tempo: un po' caldo, un po' freddo, un po' di pioggia, poi il sole. Ora lo è anche l'autunno, ma senza il vezzeggiativo: i fenomeni che si registrano sono sempre più estremi e sempre più dannosi. Lo dice senza mezzi termini il meteorologo Mario Giuliacci sul sito MeteoGiuliacci.it anticipando che nelle prossime settimane assisteremo a un mix tra caldo eccessivo e fenomeni violenti.

E sarà così anche il futuro. Spiega Giuliacci che i prossimi anni l'autunno sarà diviso in due parti: la prima sarà un prosieguo a tutti gli effetti della stagione estiva; la seconda, invece, sarà caratterizzata da intense perturbazioni colpiranno le nostre regioni. "Saranno piogge molto violente e altresì concentrate, magari con lunghe pause asciutte", sottolinea il meteorologo spiegando che "il ruolo dei mari sempre più caldi e dell'atmosfera ancora troppo mite può originare episodi violenti anche a stagione inoltrata".

Fermo restando che l'autunno è da sempre la stagione più delicata, Giuliacci spiega anche che i fenomeni locali sono difficili da prevedere perché, per l'appunto, interessano zone limitate, mentre le alluvioni estese risultano abbastanza prevedibili, sebbene con un moderato margine di incertezza. Ecco il motivo per cui si emanano le allerte meteo, che anche quella gialla non esclude la possibilità di qualche situazione pericolosa e delicata.