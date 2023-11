Montecatini, crolla un pino sulla baita di Babbo Natale: sette feriti

10 novembre 2023 a

C'è anche l'amministratore unico delle Terme di Montecatini, Alessandro Michelotti, tra i feriti del crollo di un grosso pino caduto rovinosamente sullla 'Baita di Babbo Natale', uno spazio allestito nello storico padiglione "La Salute" in vista delle prossime festività e che doveva essere inaugurato domani. Michelotti è stato trasportato a Firenze con l'elisoccorso Pegaso ed è il più grave, ma tra chi è rimasto ferito ci sono anche due agenti di polizia e degli operai delle Terme che si trovavano nella baita per effettuare un sopralluogo dopo alcuni episodi di vandalismo avvenuti nella notte. Da quanto riferisce l'agenzia Lapresse, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco il personale, in attesa che giungesse il medico, ha subito soccorso la persona che risultava più grave. Successivamente sono stati soccorsi tutti gli altri e per alcuni è stato necessario tagliare alcune parti della pianta per poterli liberare. Tutti i feriti, tra i quali risultano anche agenti di polizia, sono stati portati in ospedale: quattro in codice rosso e tre in codice giallo.

Un incidente gravissimo che però poteva avere conseguenze ben più pesanti: la baita di Babbo Natale attira ogni anno migliaia di visitatori, in gran parte bambini. Meglio non pensare che cosa poteva accadere se quel pino fosse crollato domani. Ora tutti gli alberi nei pressi dell'edificio dovranno essere controllati da agronomi per considerare sicura l'area che nei giorni scorsi era stata colpita, come gran parte della Toscana, da forti piogge. Tra le ipotesi sul crollo del pino, infatti, le avverse condizioni meteo di questi giorni sono ritenute la causa più probabile.