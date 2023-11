Sora, vibratore nel retto: scandalo e choc, come lo ritrovano in strada

14 novembre 2023 a

Una piccantissima, imbarazzante storia di eccessi di provincia. E si sa, quando i vizietti privati diventano pubblici con tanto di deriva in mezzo alla strada, lo scandalo è assicurato.

A Sora, in provincia di Frosinone, un uomo è finito al locale pronto soccorso al termine di un rischioso gioco erotico terminato nel peggiore dei modi (per lui). Il signore infatti si è inserito un vibratore nel retto e non è più riuscito a estrarlo da solo, rendendo necessario l'intervento dei medici. Non solo: come riporta Leggo.it, il malcapitato è stato trasferito al Santa Scolastica di Cassino per un delicato intervento chirurgico: il vibratore era ancora acceso e ha continuato a "risalire" vibrando. Un supplizio terminato solo sotto i ferri in sala operatoria.

Il fattaccio bollente è accaduto nel fine settimana a Sora: i sanitari del 118, chiamati sul posto per assistere la vittima dell'audace azzardo in località Valleradice, si sono trovati di fronti a una scena dai contorni tragicomici: l'uomo (che non sarebbe di Sora, ma proveniente da una città del comprensorio) è stato trovato dagli operatori steso per terra, dolorante in mezzo alla strada, intento a contorcersi mentre tentava in vano di estrarre l'ingombrante corpo estraneo dal suo corpo. La posizione, decisamente scomoda, non lo aiutava.

Una volta trasportato in pronto soccorso, in preda a dolori lancinanti, l'uomo è stato visitato dai dolori che non hanno potuto far altro che constatare la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico d'urgenza. Il signore è ancora in prognosi riservata, ma la fantasiosa pratica sessuale gli sarebbe potuta risultare letale causandogli gravissime emorragie interne.