Meteo, le ultime cattive notizie per il weekend: la minaccia dal Nord Atlantico

Una perturbazione dal Nord Atlantico porterà con sé temporali e neve in alcune zone di Italia il prossimo weekend. Il peggioramento delle condizioni meteo, come riporta 3BMeteo, dovrebbe iniziare già oggi, giovedì 16 novembre, interessando soprattutto Nordovest, Sardegna e alto Tirreno. Il fronte, però, interesserà solo in minima parte il Settentrione: i suoi effetti saranno concentrati soprattutto al Centro-Sud, con piogge e qualche temporale. La perturbazione porterà con sé aria più fredda, che manderà via quella calda che ha caratterizzato l'inizio di questa settimana. Le temperature, insomma, caleranno sia al nord che sul versante adriatico, con perdite anche di 6-8 gradi.

Per quanto riguarda le previsioni meteo di venerdì 17 novembre, se il tempo sarà stabile al Nordovest, in Lombardia e nell'Emilia e nel Veneto occidentale, una maggiore variabilità invece è attesa su Friuli Venezia Giulia e Romagna. Prevista, poi, neve sulle Alpi confinali oltre i 1300m. Al Centro, invece, il tempo sarà instabile fin dal mattino con piogge sparse sulle zone interne. Nel corso della giornata, però, ci saranno delle schiarite sul versante tirrenico, in particolare in Toscana e Lazio. Nel tardo pomeriggio piogge e rovesci sparsi tra basse Marche e Abruzzo, che però termineranno in serata. Al Sud tempo nuvoloso e piovoso già al mattino sulla Campania e sull'alta Calabria tirrenica. In serata è previsto un peggioramento sul versante adriatico con piogge e rovesci in Puglia. Più soleggiato in Sicilia. In Sardegna nubi irregolari ma nessun fenomeno di rilievo.