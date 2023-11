Giulia Cecchettin, "trovato un corpo di donna"

18 novembre 2023 a

a

a

Il corpo di una giovane donna è stato trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche di Giulia Cecchettin. L'Ansa riferisce che è in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quello della giovane scomparsa da una settimana assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Il corpo è stato recuperato, stando alle prime i formazioni, in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Gli investigatori sono arrivati sul posto, e si attende di capire se i primi riscontri possano o meno confermare che si tratti di Giulia.

Come riferisce il Corriere del Veneto le operazioni di ricerca, coordinate dalla prefettura, erano state riprese nella zona dalle 7 del mattino. L'attenzione dei vigili del fuoco si era concentrata in particolare sulla zona a causa della posizione del lago lungo la direttrice seguita dalla vettura di Filippo nella notte della scomparsa. La scelta dell'area era basata non su elementi specifici, ma sulla traccia dell'aggressione subita da Giulia, avvenuta nella zona industriale di Fossò (in provincia di Venezia) e catturata dalle telecamere di un'azienda. L'aggressione, perpetrata dal ventiduenne ai danni della sua ex fidanzata, ha innescato una serie di accertamenti che hanno portato al coinvolgimento della zona del Lago di Barcis.

Intanto è stato confermata la notizia anticipata dal Messaggero del passaggio della Fiat Punto di Filippo in Austria. La vettura, mercoledì scorso, è stata registrata dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Nessuna traccia, invece, per il momento ancora di una presenza anche in Alto Adige, che dista infatti solo pochi chilometri da Lienz.