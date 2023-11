Violenza sulle donne, cartello contro l'avvocato di Turetta: "I biscotti me li faccio da sola"

25 novembre 2023 a

"I biscotti me li faccio da sola": questo quanto scritto su un cartello comparso alla manifestazione contro la violenza sulle donne a Roma, come riporta il Corriere della Sera. Un messaggio riferito alla frase pronunciata nei giorni scorsi da Emanuele Compagno, l'avvocato del 22enne accusato di avere ucciso l'ex Giulia Cecchettin, Filippo Turetta. Il legale, infatti, aveva detto che il suo assistito era un bravo ragazzo "perché le preparava anche i biscotti". "In carcere i biscotti vengono meglio", si legge su un altro cartello presente al corteo.

La manifestazione, organizzata dal movimento "Non una di meno" nella giornata contro la violenza sulle donne, è partita dal Circo Massimo intorno alle 15 e 30 e arriverà a piazza San Giovanni. A scortare il corteo la polizia. "Donna, vita e libertà" è il coro più forte che si sente tra i manifestanti. Tantissimi i giovani presenti nelle prime file. Decine di migliaia le persone che hanno deciso di prendere parte al corteo. In apertura le attiviste hanno intonato il coro "Insieme siamo partite, insieme torneremo non una, non una, non una di meno".

In testa al corteo un grande striscione con su scritto "Transfemministe ingovernabili". "Oggi i maschi stanno dietro", hanno detto gli organizzatori al megafono dal camion dove ci sono pure alcuni bambini. A sfilare anche una delegazione dei palestinesi.