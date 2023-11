Kimberly scomparsa da Busto Arsizio, il sospetto della madre: ""Siamo terrorizzati"

25 novembre 2023 a

Cresce la paura per Kimberly Bonvissuto. Scomparsa da lunedì da Busto Arsizio, della 20enne non si hanno più notizie. E nella testa dei genitori insorgono i pensieri più cupi. "Ancora nessuna notizia. Come ieri, come l'altro ieri. È una settimana che siamo in queste condizioni. Senza sapere, con la paura, la preoccupazione di non sapere dove sia Kimberly, di non sapere come stia mia figlia", sono le parole di Graziana Tuccio, la madre della giovane. A far aumentare l'ansia il fatto che il telefono della ragazza continua a rimanere spento. I Poliziotti di Busto, coordinati dalla Procura, proseguono nelle ricerche.

Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere, sia pubbliche sia private, presenti nella zona di via Celllini dove Kimberly vive con la madre e da dove la ragazza si è allontanata 5 giorni fa. Gli inquirenti stanno cercando di capire se la 20enne ha incontrato qualcuno o se qualcuno le ha dato un passaggio. Stando ai racconti della cugina, Kimberly le aveva chiesto di "coprirla" perché doveva vedere un ragazzo, ma la giovane ha spiegato di non conoscere la sua identità.

Sparita nel nulla da 4 giorni, paura a Busto Arsizio: che fine ha fatto Kimberly?

Ieri in volo si è alzato anche un elicottero delle forze di polizia. "Che idea ci siamo fatti? - si domanda la madre - Me lo chiedete in continuazione ma noi idee su quello che è successo non ne abbiamo. Siamo terrorizzati: Kimberly non si era mai allontanata senza farci più avere sue notizie". La madre della giovane rinnova dunque l'appello alla figlia: "Ti prego facci sapere come stai, torna. Poi supereremo tutto insieme".