Cecchettin, picchia la moglie nello stesso paese di Giulia : che fine fa

Picchia la moglie per strada, nel paese dove è stata uccisa Giulia Cecchettin, un gruppo di ragazzi interviene e lo fa arrestare. Ennesimo episodio di violenza, insomma, che però per fortuna non si è trasformato in una tragedia. I giovani che hanno salvato la donna hanno fornito ai carabinieri la targa dell'auto su cui viaggiava l'uomo, un 71enne, poi rintracciato nella sua abitazione.

Pare che l'uomo abbia iniziato a dare in escandescenze insultando e minacciando una donna anziana, che si è poi rivelata essere la moglie, colpendola a calci. A quel punto sarebbero intervenuti alcuni giovani che si trovavano a passare di lì: prima si sono assicurati che la donna stesse bene e poi le avrebbero consigliato di non salire in macchina con lui. La donna, però, avrebbe minimizzato la cosa e subito sarebbe salita a bordo col marito.

A quel punto i giovani hanno fatto la foto all'auto e hanno chiamato il 112. Dopo poco è stata rintracciata l'auto e con essa il 71enne. I militari avrebbero suonato al citofono dell'abitazione, senza però ricevere risposta. Il 71enne allora sarebbe stato contattato al cellulare, anche in quel caso senza esito. Alla fine l'uomo avrebbe urlato alle forze dell'ordine di andare via. Solo dopo una lunga trattativa, avrebbe permesso alla moglie di uscire. Dopo altre ore di dialogo, infine, il 71enne è stato convinto a uscire di casa. Dagli accertamenti, è emerso che l'uomo avrebbe maltrattato la moglie con offese, minacce e percosse in diverse occasioni.