Expo 2030, vittoria per Riad: "Qualcosa deve essere successo", sospetti sui numeri

L'Expo 2030 si terrà a Riad, in Arabia Saudita. Tanta amarezza dunque per Roma, che ha ottenuto appena 17 voti ed è stata sconfitta anche da Busan, in Corea del Sud (29 voti). Per la vincitrice invece ben 119 preferenze. I voti espressi a Parigi dai delegati dei paesi membri del Bie, Bureau International des Expositions, hanno fatto ottenere alla città saudita oltre due terzi di preferenze al primo turno, sufficienti a evitare il ballottaggio.

La delegazione dell'Arabia Saudita ha annunciato una festa per la serata di martedì 28 novembre a Place Vendome. Nel corso della giornata, a partire dalle 14:30, i tre Paesi in gara hanno avuto 20 minuti a testa per presentare il progetto. Per Roma sono intervenute tre testimonial: Trudy Styler, Bebe Vio e Sabrina Impacciatore. Il tennista Jannik Sinner ha poi inviato un filmato. L'intervento principale è stato quello del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale in un videomessaggio ha invitato a "votare Roma" perché "significa anche creare una piattaforma per la gioventù di tutto il mondo, per studiare insieme e avviare nuove imprese insieme. Iniziative di ogni genere, start-up, nuovi progetti di ricerca, soluzioni innovative, in un formato ibrido, fisico e digitale".

Ma questo non è bastato e non manca chi nutre qualche sospetto. Per Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore, ambasciatore, "fino all'ultimo, né a noi né ai coreani risultavano numeri di questa portata, quindi anche sull'ultimo miglio qualcosa deve essere successo. Non critico, non accuso, non ho prove, ma la deriva mercantile riguarda i governi, riguarda anche gli individui talvolta".

Certo è che la sconfitta è l'ennesimo flop per Roberto Gualtieri. Il sindaco del Pd di Roma ora si dice "amareggiato". Il motivo è chiaro: "È stata una brutta sconfitta, Riad ha dilagato oltre ogni previsione, ha vinto al primo turno e ha espresso una forza che avevamo visto in campagna elettorale, anche economica, e che ha reso evidentemente questa Expo del tutto particolare". E pensare che solo due giorni fa il dem ancora credeva nel ballottaggio.