Agrigento, sfregia l'ex gettandole acido sul viso: lei lo aveva denunciato

Lo aveva lasciato perché non ne poteva più delle sue botte. Lo aveva anche denunciato e per questo era riuscita ad ottenere un posto letto in una comunità protetta. Tutto ciò però non è stato sufficiente per salvarsi dalla violenza di Gioacchino Morgana, l'uomo che diceva di amarla. L'ex marito, infatti, non appena avuta l'occasione, gliela ha fatta pagare tendendole un agguato. Proprio nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin l'ha attesa nella sua casa in via Tiepolo a Palma di Montechiaro (Ag), dove la cinquantenne era tornata per qualche minuto a prendere alcuni vestiti, e lì, non appena a tiro, le ha lanciato contro un contenitore pieno di acido colpendola nella parte destra del viso e del corpo. L'ex marito si sarebbe nascosto dietro la porta e quando lei ha varcato l'uscio è stata raggiunta dall'acido. La cinquantenne si è però difesa. E con forza. Ne è nata una colluttazione, durante la quale l'acido si è riversato tutto o quasi sulle mani dell'uomo. La donna sarebbe quindi riuscita a scappare in strada per chiedere aiuto ai vicini.

Ustionata al volto la vittima è stata ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma vista la gravità delle ferite potrebbe essere trasferita al centro grandi ustionati dell’ospedale Civico di Palermo. Anche l’ex, un pregiudicato agrigentino, si è ferito alle mani e al volto con lo stesso acido ed è stato trasportato al Centro Grandi ustioni Cannizzaro di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, Gioacchino Morgana, già noto alle forze dell'ordine, potrebbe avere premeditato il gesto. Le indagini da parte della Procura della Repubblica di Agrigento della Polizia di Stato proseguono perché resta da chiarire la dinamica degli eventi. Di certa c'è l'ennesima aggressione ad una donna che dice "no".