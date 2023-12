Turetta, gli sms choc alla sorella di Giulia: "Fai accendere il telefono"

06 dicembre 2023 a

A Chi l'ha visto emergono nuovi retroscena sul rapporto tra Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. La trasmissione condotta dalla Sciarelli ha mostrato in diretta alcuni messaggi che Turetta avrebbe mandato alla ragazza poi uccisa qualche settimana fa. Gli sms, agghiaccianti, potrebbero risalire a settimane prima della scomparsa di Giulia. Alcuni messaggi sarebbero stati mandati alla sorella di Giulia, Elena. "Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?", scrive Filippo che poi, quando Elena gli risponde con un secco "no", sbotta: "Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata.. .dille almeno che le ho scritto".

Parole che mostrano tutta la possessività di Turetta su Giulia. Nello scambio di messaggi, la sorella di Giulia non cede alle pressioni di Turetta e prova a calmare il ragazzo: "Filippo dalle un attimo di respiro". A questo punto esplode la rabbia di Turetta: "Di respiro da cosa - scrive infatti Filippo - Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata". E poi conclude: "Scusa, grazie". Insomma, questi sms dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, tutta l'ira che Turetta riversava su Giulia. Intanto vanno registrate le parole del papà di Giulia che ha parlato del suo rapporto con il perdono: "Perdonare? È una cosa veramente difficile. Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo". Nulla da aggiungere.