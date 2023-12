Ultima Generazione, blitz al Pantheon: la reazione di Monsignor Angelo Frigerio

08 dicembre 2023 a

Questa volta non sono stati presi a male parole, né sono stati denunciati. Gli attivisti di Ultima Generazione sono stati invitati a salire sull'altare e parlare all'assemblea dei fedeli che si erano riuniti nella basilica cristiana di Santa Maria della Rotonda per la Messa dedicata all'Immacolata Concezione. Tre giovani sono entrati nel Pantheon e dopo il segno della Pace hanno tirato i loro cartelli con su scritto "Soldi per la vita, non alla guerra" e "Fondo Riparazione". Allo sconcerto di chi partecipava ha rimediato Monsignor Angelo Frigerio che officiava la funzione. "Siamo dalla stessa parte. Forse siamo meno irrequieti, ma anche noi preghiamo per la pace", ha detto loro l'alto prelato invitando i tre attivisti a salire sull'altare, per fare una foto insieme, ma soprattutto per farli parlare dal pulpito.

Ultima Generazione non aspettava altro. E l'occasione, questa volta, gli attivisti se la sono giocata bene perché lì, in quel luogo sacro, hanno usato le parole scritte da Bergoglio nell'enciclica Laudato Sì. "Le parole di Papa Francesco nei confronti dei Governi e delle élite del fossile non sono meno severe delle nostre, altrettanto lucida è la consapevolezza dello scenario di miseria e guerre che ci prospetta il futuro", hanno detto ribadendo il pensiero del Pontefice: "È prevedibile che, di fronte all'esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. Si richiede dalla politica una maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi conflitti. Perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo?".

A Messa, dentro il Pantheon, c'era anche Maria Letizia, professoressa presso Università Politecnica delle Marche. "Io come madre, in un giorno come questo, dell'Immacolata Concezione mi sento di esprimere tutta la mia gratitudine per le persone che stanno protestando per chiedere un fondo di riparazione per rendere più degna la vita delle persone così stravolta dagli eventi climatici estremi", ha detto la prof. "Chiedo alle altre madri e nonne di unirsi in questa richiesta, ma anche di esprimere sdegno su chi sa solo fare repressione e galera". I giovani sono stati quindi invitati da Monsignor Frigerio a rimanere sull’altare accanto a loro durante la comunione e per il resto della Messa.