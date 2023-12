Il Natale è fascista: la scritta nel Bresciano fa insorgere la sinistra

12 dicembre 2023 a

Ora anche il Natale diventa fascista. Polemiche surreali, addirittura da manicomio. Nel Bresciano la sinistra contesta l'abbreviazione di Merry Christmas, il tradizionale "Buon Natale" in inglese. Il contratto Merry Xmas, accusano i compagni, "ricorda la Decima Mas". Non solo, spiega Francesco Storace su Libero. In questo clima di caccia alle streghe, il meteorologo Luca Mercalli chiede di boicottare nel nome della lotta al cambiamento climatico i negozi che tengono le porte aperte mentre Patrick Zaki, ancora lui, stona Yesterday dei Beatles. Una bella carrellata di "mostri" sotto l'albero.