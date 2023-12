Luca Cesari minacciato di morte: ecco la sua ricetta della carbonara

16 dicembre 2023 a

Pioggia di insulti e minacce a Luca Cesari. Lo storico della gastronomia, nonché collaboratore di Gambero Rosso, è stato preso di mira per un video in cui mostra la prima ricetta italiana della carbonara. Composta da pancetta, aglio e gruviera, il web è insorto contro la preparazione pubblicata dalla pagina Instagram della casa editrice specializzata in enogastronomia. Qui viene mostrata la primissima ricetta del piatto, risalente al 1954. Oltre agli ingredienti già elencati, la ricetta mostrata da Cesari vuole un numero esiguo di uova (2 per 4 etti di spaghetti) che devono essere rapprese in padella. Insomma, un consiglio che aggrava ulteriormente la situazione.

Eppure, nonostante nel filmato venga mostrata la copia della rivista e la fotografia della ricetta, non sono mancate le offese. "Cazzaro del Gambero Rosso", "In galera", "Muori", "hai fatto morì mi nonna du' vorte", "ma a ste caz***e ci credete?", "mava***lo", sono solo alcuni degli insulti. Piaccia o no, i libri di Cesari sono tradotti in molte lingue e offrono una prospettiva diversa sulla storia culinaria. Perché no, spesso in contrasto con le tradizioni contemporanee.

Nel suo libro "Storia della pasta in dieci piatti," ha anche dichiarato che le fettuccine Alfredo sono il primo piatto di pasta nella tradizione italiana, suscitando altre critiche. Attacchi a parte, Cesari ha voluto ricordare l'importanza di dare voce a versioni culinarie meno conosciute ricevendo anche messaggi di apprezzamento da lettori che condividevano la sua visione della carbonara.