Alto Adige, valanga travolge due fratelli: finisce in tragedia

Tragedia in Alto Adige: una valanga ha travolto due fratelli in val di Fleres, in Alta Valle Isarco. Morto uno di loro, uno scialpinista di 34 anni, illeso l'altro. E' successo questa mattina durante un'escursione sulla neve. Si tratta di due fratelli originari di Rovereto e residenti a Trento. Il primo ad essere recuperato, Alberto di 34 anni, era in gravissime condizioni ed è morto poco dopo il trasferimento all'ospedale di Bolzano. Il fratello, 36 anni, è rimasto invece illeso.

A lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi, intorno alle 11.30, è stato il fratello sopravvissuto. Prima avrebbe estratto il fratello dalla neve e poi avrebbe chiesto aiuto. Sul posto, per le ricerche, sia il soccorso alpino di Fleres sia gli elicotteri Pelikan 1 e l'Aiut Alpin Dolomites. Al momento della valanga, come riporta il Corriere della Sera, i due erano a circa 3mila metri sotto Cima delle pecore.

Sempre in mattinata, un'altra valanga è avvenuta a Resia, in Alto Adige, e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi. Per fortuna, però, nessuna persona è rimasta coinvolta. Uno scialpinista bresciano di 27 anni, invece, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per le ferite e le contusioni riportate dopo un incidente in cima Presena. Il giovane - comunica il Soccorso alpino - si trovava sulla cima senza sci ai piedi quando è scivolato per un centinaio di metri lungo il pendio sul versante sud-ovest.