Meteo, "bolla di aria calda": occhio alla settimana di Natale, esperti sconvolti

Una "bolla calda anomala" avvolgerà l'Italia durante la settimana di Natale. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, "si tratta dell'ennesima follia climatica di questo strano 2023". "Una vastissima area di alta pressione bloccherà qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord - spiegano i metorologi -. L'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi scarti rispetto alla media climatica di +10-12°C a 1500 metri di quota su buona parte dell'Europa".

La situazione particolare, quindi, non riguarderà solo il nostro Paese ma buona parte d'Europa. "In Italia gli effetti li sentiremo in particolare sulle zone di montagna e sulle regioni del Centro - si legge su Il Meteo -. Ci ritroveremo dunque con un caldo fuori stagione in quota e valori rigidi invece in pianura, specie nelle zone dove permarranno i banchi nebbiosi. Un fenomeno tipico che si viene a generare durante i periodi anticiclonici invernali". Le alte temperature, comunque, saranno presenti soprattutto nella prima metà della settimana.

Poi, tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre, "un ciclone provocherà un'ondata di maltempo sulle regioni del Sud e in Sicilia, con il rischio pure di forti temporali a causa dei forti contrasti che si verranno a creare tra masse d'aria diverse". "L’anticiclone in arrivo, sia per la grandezza sia per le masse d'aria calde contenute al suo interno, sarà eccezionale e potrebbe durare almeno fino a Natale, se non di più", ha detto Mattia Gussoni.