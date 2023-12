Ospedale Careggi di Firenze: silenzio sui bimbi e cambio di genere

22 dicembre 2023 a

L'ospedale Careggi di Firenze diventa un caso politico. Interrogazione del senatore di Forza Italia Maurizio Gsparri sui trattamenti per la disforia su 11enni: mancherebbe un adeguato sostegno psichiatrico, anche nella prescrizione della triptorelina. La struttura non commenta, l'esponente azzurro rilancia: "Non mi fermo, voglio risposte". Quel silenzio su bimbi e cambio di genere.