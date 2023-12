A1, donna accoltellata da un uomo incappucciato all'autogrill Bisenzio Est: caccia all'ex marito

26 dicembre 2023 a

Un inquietante caso di cronaca nera scuote Santo Stefano. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 dicembre, un uomo incappucciato ha aperto lo sportello di un'auto parcheggiata, aggredendo con un coltello la donna presente all'interno, per poi fuggire via. Il tutto è accaduto si è verificato nell'area di servizio sull'autostrada A1 Bisenzio Est, tra Firenze e Prato.

La vittima, una donna di 58 anni che stava rincasando da Roma, stava viaggiando verso Milano insieme alle sue due figlie, di 29 e 31 anni, le quali fortunatamente non hanno assistito all'attacco, poiché al momento della brutale aggressione si trovavano all'interno dell'autogrill.

La donna ferita è stata trasportata in ospedale a Careggi in codice 2, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti la polizia stradale e gli agenti della Squadra mobile della questura di Firenze. Ad ora, stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e raccogliendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.

Le autorità stanno attualmente conducendo ricerche per rintracciare l'aggressore, il quale, dopo l'attacco, è fuggito a bordo di un'auto. Si è poi appreso che si cerca l'ex marito della donna. Sin dal principio, infatti, la polizia non ha escluso che l'aggressione possa essere avvenuta in ambito familiare.

L'ex marito ricercato ha dei precedenti per lesioni personali in ambito familiare e, fino all'inizio di dicembre, si trovava in regime di messa alla prova. La donna aggredita è una insegnante residente a Segrate, in provincia di Milano, che era andata a Cerveteri, centro in provincia di Roma, per trascorrere il Natale con alcuni parenti e oggi stava tornando a casa dopo il Natale.