Arzachena, uccide il padre a bastonate davanti ai carabinieri

Ha raccolto un bastone da terra e ha colpito in testa il padre: omicidio nella notte per strada ad Arzachena, in Sardegna. La vittima è il 58enne Giovanni Fresi, orafo molto noto nel Comune della Costa Smeralda, che era intervenuto vicino a un locale notturno per cercare di calmare il figlio, alto, molto prestante fisicamente e letteralmente fuori controllo perché in stato di forte agitazione.

Il 35enne Michele Fresi ha reagito male, colpendo il padre con un bastone trovato per terra. In quei momenti di furia ha colpito anche altre persone, tra loro anche due carabinieri, ferendo una donna oltre agli agenti.

All'interrogatorio di garanzia, l'uomo si è poi avvalso della facoltà di non rispondere, come rivelato dall'avvocato Nino Vargiu che stamattina è stato nominato suo legale. Il difensore non aggiunge altro perché le indagini sono ancora in una fase istruttoria.

"Sono veramente incredulo di fronte a quanto avvenuto questa notte ad Arzachena. Sono sconvolto, così come lo è l'intera comunità, che si è svegliata con la tragica notizia della violenta morte di un compaesano, un amico - sono le parole di Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena -. Ora possiamo solo manifestare la nostra vicinanza alla famiglia ed esprimere tutto il nostro cordoglio, proclamando il lutto cittadino nella giornata che le autorità stabiliranno per i funerali, così che tutti gli arzachenesi abbiano la possibilità di stare accanto ai familiari".