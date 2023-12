Covid e politica, chi ha nostalgia di lockdown e mascherine

31 dicembre 2023 a

Il Covid ormai è una questione politica e i nostalgici di mascherine e lockdown confermano il vecchio adagio, ironizza Pietro Senaldi: "Si stava meglio quando si stava peggio, soprattutto se ai tempi si stava anche al governo".

Dopo due anni che hanno atterrito e spaccato l'Italia, i postumi della pandemia sono ancora visibili se è vero, come suggerisce un sondaggio di Antonio Noto per Repubblca, i "complottisti" oggi proliferano a sinistra: il 37% degli intervistati, principalmente nell'area dei partiti dell'opposizione, sostiene che il governo ci stia nascondendo la verità sull'aumento di contagi di queste settimane mentre il 24% vorrebbe che la Meloni adottasse misure più stringenti su isolamento dei positivi e mascherine in pubblico, sul modello Conte-Speranza.