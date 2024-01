Giovanna Pedretti, "ferite sui polsi". Come hanno trovato la donna attaccata sui social

15 gennaio 2024 a

È stata trovata morta Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria 'Le Vignole' di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, attaccata sui social nei giorni scorsi per una recensione. Il corpo della donna è stato trovato a pochi metri dalla sua auto nelle acque del fiume Lambro, nei pressi del ponte di Viale dell’Autonomia a Sant’Angelo Lodigiano. Il marito aveva denunciato la scomparsa nella mattinata di ieri 14 gennaio. Sul posto si sono subito presentati il pm di turno della Procura di Lodi, il personale addetto ai rilievi scientifici, il medico legale dell’Istituto di medicina di Pavia e i Vigili del Fuoco di Lodi.

Le indagini sono affidate ai carabinieri: al momento tra le varie ipotesi prese in considerazioni dagli inquirenti c'è quella del suicidio, anche perché da una prima analisi della scena, non sembra emergere il coinvolgimento di altre persone. Ieri il Procuratore di Lodi Maurizio Romanelli aveva scritto in una breve nota: "Vi sono accertamenti in corso al fine di acclarare la dinamica degli eventi".

"Serviranno accertamenti, ma al momento non c’è nulla che possa far pensare a qualcosa di diverso dal gesto volontario. Le ferite ai polsi, l’ipotesi del lancio nel fiume, nessuna lettera lasciata per chi resta. Ma forse un turbamento che i familiari, il marito e la figlia, potrebbero aver colto. E su quale potrebbe aver influito anche la ricorrenza triste di questi giorni, del fratello che 13 anni fa si tolse la vita in un autolavaggio di Sant’Angelo Lodigiano", scrive La Repubblica.

Intanto è prevista per mercoledì o giovedì prossimo, all'Istituto di Medicina legale di Pavia, l'autopsia sul cadavere. La Procura ha disposto anche l'esame tossicologico. L'inchiesta, al momento conoscitiva, dovrebbe presto diventare a carico di ignoti.

Dalle prime verifiche, emerge che Pedretti e la sua famiglia non avevano problemi economici ma la donna era stata protagonista di un caso mediatico per un post che aveva pubblicato in risposta a una recensione di un cliente che criticava il locale per la presenza di gay e di un disabile al tavolo vicino. "Ai nostri ospiti chiediamo solo educazione e rispetto", aveva scritto.

Lorenzo Bigiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, cuoco e volto televisivo del programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, aveva però sollevato una polemica - rilanciata dalla stessa Lucarelli - sulla veridicità di quel botta e risposta che ha poi esposto la donna alla gogna mediatica.