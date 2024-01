Meteo, Irene travolge l'Italia: ecco le previsioni per il weekend

16 gennaio 2024 a

a

a

La tregua dal gelo durerà molto poco. Nei prossimi giorni l'Italia sarà infatti colpita dalla tempesta Irene, una forte perturbazione atlantica che farà scendere di parecchio le temperature, portando anche numerosi temporali e nevicate non solo sulle Alpi, ma a quote più basse. La perturbazione in queste ore sta interessando Portogallo, Spagna e Francia - dove 36 dipartimenti sono già in allerta meteo arancione per neve e ghiaccio ma anche per il rischio di inondazioni - ma già dalle prime ore di domani è attesa sulle nostre regioni, a partire dall'arco alpino. Sono previste, infatti, nevicate fino a 300 metri a fondovalle su Valtellina, Trentino-Alto Adige e nel Bellunese, oltre che a quote collinari sulla pedemontana bergamasca e in Brianza e sull’Appennino settentrionale dai 1800 metri in poi. Anche nella giornata di giovedì persisteranno le nevicate sull’Italia del Nord, in particolare sulle Alpi centro-occidentali, a circa 1300 metri. Le regioni adriatiche e l'estremo Sud saranno invece al riparo e si assisterà a un aumento termico con cieli comunque nuvolosi a causa dei venti da Libeccio. Le temperature massime in Sicilia registreranno valori anche superiori ai 20°C.

La forza della tempesta andrà esaurendosi gradualmente già da giovedì 18 con un miglioramento delle condizioni al Nord, ma una nuova intensa sciabolata artica colpirà tutta l'Italia da venerdì e per l'intero fine settimana con un crollo termico molto simile a quello sperimentato pochi giorni fa. Le temperature scenderanno di 7-8°C in poche ore da nord a sud con la neve che potrà tornare anche a quote pianeggianti o di bassa collina sulle regioni adriatiche. I venti da Tramontana e Bora acuiranno la sensazione di freddo con le temperature minime che torneranno su valori intorno allo zero e negativi su gran parte del Centro-Nord.